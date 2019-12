Bad Hofgastein - so geht Winter: Impressionen eines traumhaften Tages

Grüne Wiesen, grauer Himmel - der Norden Salzburgs zeigte sich am Samstagvormittag das Wetter eher durchwachsen. Der Süden des Landes bot das völlige Gegenteil, wie unser Bilderstreifzug im Gasteinertal beweist.

Gerhard Wolkersdorfer, Fotograf in Bad Hofgastein und Mitarbeiter der "Salzburger Nachrichten", musste am Samstag in seiner Heimat nicht lange nach geeigneten Fotomotiven suchen. "Super stimmig bei Traumwetter und herrlichem Schnee", meldete er aus dem Angertal, einem Seitental des Gasteinertales.

SN/gerhard wolkersdorfer Wintertraum am Samstag, 28. Dezember, im Angertal (Bad Hofgastein).

Die Wetterprofis der ZAMG beschrieben die aktuelle Situation im Land Salzburg so: "In den nördlichen Landesteilen überwiegen die Wolken und die Sonne kommt nur selten zum Vorschein. Von Krimml bis Tamsweg scheint hingegen meist die Sonne. Es weht mäßiger, im Lungau starker Nordwestwind. Die Höchstwerte erreichen -3 bis 2 Grad."

Am Sonntag zeigt sich - nomen es omen - die Sonne dann auch im Norden Salzburgs. Das sollte die grünen Wiesen in einem etwas freundlicheren Licht erscheinen lassen.

