Nicht nur direkt im Schlamm wurde nach den Unwettern Großes vollbracht: Andrea Röck ist im sechsten Monat schwanger, dirigierte "ihre" Feuerwehr durch den Großeinsatz.

Eigentlich ist Andrea Röck bei der Hofgasteiner Feuerwehr dienstfrei gestellt. Die 31-Jährige erwartet in wenigen Wochen ihr zweites Kind. In der Ausnahmesituation nach den schweren Murenabgängen im Gasteinertal kam es für sie aber nicht in Frage, die Füße hochzulagern. Statt ...