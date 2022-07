Bad Reichenhall: 19-Jähriger mit 400-PS-Auto zu schnell unterwegs - schwerer Unfall

Schwerer Verkehrsunfall im Stadtgebiet von Bad Reichenhall: Ein junger Mann war mit seinem stark motorisierten Wagen offenbar zu schnell unterwegs - und dann missachtete er die Vorrangregel.

Es war am Montag gegen 23.10 Uhr, als sich der Unfall an der Kreuzung Liebigstraße-Wittelsbacherstraße in Bad Reichenhall ereignete. Der 19-jährige Einheimische fuhr mit seinem 400 PS starken Pkw von der Liebigstraße in Richtung Kurfürstenstraße. Dabei übersah der "zügig fahrende" (Polizeibericht) junge Mann die Vorfahrtsregelung an der Kreuzung. Er hatte die Vorfahrt zu gewähren und fuhr dennoch ungebremst über die Kreuzung. Gleichzeitig kam von der Wittelsbacherstraße ein 40-jähriger Reichenhaller mit einem VW Bus, der die Vorfahrt hatte und geradeaus in die Innsbruckerstraße weiterfahren wollte.

Der 19-Jährige stieß mit seinem Sportwagen frontal in die linke Fahrzeugseite des VW Busses, wodurch dieser nach rechts katapultiert wurde und gegen die dortige Ampelanlage prallte. Der Ampelmasten kippte um und stürzte noch fast in den Abgang der dortigen Unterführung.

Der VW-Busfahrer überstand den Unfall laut Polizei zum Glück leicht verletzt, kam aber dennich mit einem BRK-Rettungswagen ins Krankenhaus Bad Reichenhall zur Untersuchung. An beiden Fahrzeugen stand jeweils Totalschaden, sie mussten abgeschleppt werden.

Der Gesamtschaden an Pkw und Ampelanlage wird vorläufig auf zirka 70.000 Euro geschätzt. Gegen den Unfallverursacher wird ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung und Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet.