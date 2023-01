Bad Reichenhall: Auto setzte sich ohne Lenkerin in Bewegung

Frau war ausgestiegen, um "komischen Geräuschen" auf den Grund zu gehen. Der Wagen kam nach 50 Metern zum Stillstand, als er mit einer Absperrung kollidierte.

Die Polizeiinspektion Bad Reichenhall hat am Dienstag einen ungewöhnlichen Unfall gemeldet. Am späten Vormittag stellte eine 36-jährige Lenkerin ihren Pkw in der Bahnhofstraße ab, weil dieser "komische Geräusche" machte. Die Frau habe die Handbremse angezogen und das Auto verlassen, um Nachschau zu halten. In der Folge habe sich der Wagen in Bewegung gesetzt. Er sei nach rund 50 Metern zum Stillstand gekommen, als er gegen eine Laternenabsperrung geprallt sei. "Da der Pkw verriegelte, musste die Scheibe eingeschlagen werden und der Pkw konnte abgestellt werden. Nur mit sehr viel Glück kam bei dem Unfall niemand zu Schaden. Von Seiten der hiesigen Polizeiinspektion wird von einem technischen Defekt ausgegangen", hieß es in der Presseaussendung. Die Schadenshöhe belaufe sich auf rund 5000 Euro.