Bad Reichenhall: Bub (9) wollte nicht ins Auto steigen - Fahrer warf ihm Schnapsflasche auf den Kopf

Die Polizei im nahen Bayern sucht einen jüngeren Mann, der einen Buben auf dem Schulweg mit einer Flasche bewarf.

Der neunjährige Bub hatte am Mittwoch gegen 07.40 Uhr seine Wohnadresse in der Münchner Allee in Bad Reichenhall verlassen, um in die Schule zu gehen. Wie die Reichenhaller Polizei mitteilt, sei der Bub auf dem Schulweg von einem unbekannten Mann mit den Worten "Komm mit, ich fahr dich zur Schule" angesprochen worden. Der Neunjährige lehnte dies ab und lief in Richtung Schule, worauf ihm der Mann eine kleine Schnapsflasche nachwarf - die Flasche traf den Buben am Kopf.

Der Neunjährige flüchtete sich in die Schule und vertraute sich dort Schulleitung an. Beim Täter dürfte es sich um einen rund 25-jährigen, schlanken, schwarzgekleideten Mann mit Sonnenbrille handeln. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Bad Reichenhall unter Tel. 0049/8651/9700 zu melden.