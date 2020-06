Bad Reichenhall: Im Königlichen Kurgarten wurde ein Reh gerettet

Kleine Aufregung im benachbarten Bad Reichenhall, nachdem sich ein scheues Reh in den Park inmitten der Stadt verirrt hatte.

Über die Rettung eines jungen Rehs informierte die Bayerische Staatsbad Bad Reichenhall Kur-GmbH Bad Reichenhall/Bayerisch Gmain am Mittwoch. Zu Mittag hatten Gäste Alarm geschlagen, daraufhin wurde der Kurgarten für die Öffentlichkeit geschlossen und alle Tore abgeriegelt, sodass das einjährige Tier das Gelände nicht verlassen konnte. Mit Bauzäunen versuchten Mitarbeiter, das Aufenthaltsgebiet für das Reh hinter dem Gradierhaus einzugrenzen.

"Am hinteren Teil des Gradierhauses blieb es kurz an einem Maschendrahtzaun zum Nachbargrundstück hängen und konnte vom beherzten und schnell reagierenden Chef der Kurgärtnerei, Christian Braun, an den Hinterläufen festgehalten werden", heißt es in der Aussendung. Danach sei es von mehreren Männern festgehalten und für den Rücktransport in den Kirchholz-Wald vorbereitet worden. Das Tier wurde auch gekennzeichnet.

Geschäftsführerin Gabriella Squarra dankt allen Beteiligten für ihre Hilfe: "Wir freuen uns und sind glücklich, dass wir für das junge Reh so schnell diese herrliche Lösung gefunden haben."

