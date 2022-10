Bad Reichenhall: Paragleiter landet beim Absturz am Rand eines tödlichen Abgrunds

Ein Gleitschirmflieger hat am Donnerstagvormittag in Bad Reichenhall einen Absturz aus zirca fünf Meter Höhe überlebt. Er wurde mit Verletzungen ins Klinikum Traunstein gebracht.

Ein 35-jähriger Reichenhaller hat am Donnerstagvormittag am Hochstaufen-Gipfelplateau einen Absturz mit seinem Gleitschirm aus geschätzten fünf Metern Höhe mit einer schweren Fußverletzung und Verletzungen am Rückgrat überlebt. Der Mann hatte im Reichenhaller Haus übernachtet und wollte dann vom Gipfel aus starten, wobei ihm kurz danach der Schirm zusammenklappte. Der Pilot hatte Glück im Unglück, da er gerade noch wenige Meter vor den senkrechten Westgrat-Abbrüchen auf der Gipfelwiese einschlug und nicht über die hohen Wände abstürzte.

Wanderer am Gipfel hatten den Unfall beobachtet und sofort Erste Hilfe geleistet. Die Leitstelle Traunstein schickte die Bergwachten Bad Reichenhall und Teisendorf-Anger und den Traunsteiner Rettungshubschrauber los, dessen Besatzung bereits im Anflug von Traunstein die Notärztin über die Kufe aussteigen ließ und dann vom Staufenhof-Landeplatz im Nonner Oberland zwei Reichenhaller Bergretter zum Einsatzort flog. Die Retter reponierten das ausgerenkte Sprunggelenk des Abgestürzten, lagerten ihn wegen möglicher Wirbelsäulen-Verletzungen schonend in den Luftrettungssack um und packten den Schirm zusammen. Der Helikopter flog dann vom Gipfel-Landeplatz die beiden Bergretter und den Schirm zurück ins Tal, nahm dann den Patienten und die Ärztin mit der Winde auf und transportierte den 35-Jährigen weiter zum Klinikum Traunstein.