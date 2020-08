Bad Reichenhall: Schwer betrunkene Lenkerin demoliert bei Unfällen etliche Fahrzeuge

31-Jährige setzte sich im benachbarten Bayern mit mehr als zwei Promille hinters Steuer und verursachte binnen kurzer Zeit gleich mehrere Unfälle - die Alkolenkerin und eine weitere Frau wurden verletzt.

Eine schwer alkoholisierte 31-jährige Autolenkerin sorgte am Mittwochabend in Bad Reichenhall für erheblichen Sachschaden und beträchtliche Unfallfolgen für gleich fünf - weitere - Geschädigte.

Wie die Polizei Bad Reichenhall in einer Aussendung berichtet, wollte die betrunkene Frau - ein spätere Alkotest ergab mehr als zwei Promille - vom Parkplatz in der Spitalgasse rückwärts ausparken. Dabei stieß sie zunächst gegen die Front eines geparkten Skodas. Beim zweiten Ausparkversuch stieß sie dann gegen die Front eines Audis. Die Gäste und der Wirt des nahegelegenen Gastgartens konnten die "Anstöße" an den beiden geparkten Wagen deutlich hören - die Frau fuhr einfach davon.

Bei Ausparkversuch zwei Auto beschädigt und dann noch weitere Fahrzeuge

Nur Minuten später überholte sie mit ihrem Auto mit überhöhter Geschwindigkeit in der Münchner Allee den Pkw einer 21-jährigen Reichenhallerin. Dabei prallte der Wagen der Alkolenkerin gegen das hintere Fahrzeugheck der 21-Jährigen. Unmittelbar darauf prallte die 31-Jährige mit dem Auto gegen einen großen, am rechten Straßenrand geparkten Anhänger eines Hausmeisterdienstes. Der Anhänger wurde nach vorne auf den Gehweg geschleudert und prallte gegen einen Baum.

Dann fahrendes Auto touchiert und gegen großen Anhänger geprallt

In der Folge kam die 31-jährige nach links von der Fahrbahn ab, überfuhr den begrünten Mittelstreifen, verfehlte nur knapp eine Straßenlaterne und prallte zu schlechter Letzt gegen einen am Rand der Gegenfahrbahn geparkten Transporter.

Alkolenkerin und weitere Frau verletzt - 20.000 Euro Schaden

Ernüchternde Bilanz der wahnwitzigen Alkofahrt: Die Alkolenkerin sowie die 21-jährige Reichenhallerin wurden leicht verletzt und mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus eingeliefert.

Der Gesamtsachschaden an den insgesamt sechs beteiligten Fahrzeugen beträgt rund 20.000 Euro. Der Pkw der Unfallverursacherin wurde total beschädigt und musste abtransportiert werden. Die Münchner Allee war zudem für eine Stunde komplett gesperrt.

Gegen die betrunkene Unfalllenkerin wurde ein Strafverfahren eingeleitet.



Quelle: SN