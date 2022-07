Bad Reichenhall: Unfallverursacher hinterließ an Windschutzscheibe eine falsche Telefonnummer

Auf dreiste Art hat sich in Bad Reichenhall der Verursacher eines Sachschadenunfalls "verabschiedet". Wie die dortige Polizei berichtet, wurde zwischen Montag, 22 Uhr, und Dienstag, 13.20 Uhr, auf dem Parkplatz hinter der Nikolaistraße 1 das Firmenauto eines 26-jährigen Reichenhallers von einem anderen Fahrzeug angefahren und beschädigt.

Der Unfallverursacher hinterließ an der Windschutzscheibe einen Zettel mit einer Telefonnummer und dem Hinweis, das Auto beschädigt zu haben. Die Nummer, so die Polizei, ist aber jene eines 93-jährigen Greises, der in einem Seniorenheim in Franken lebt und längst kein Auto mehr hat.

Die Polizei Bad Reichenhall ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort und bittet etwaige Zeugen, sich unter Tel. 0049/8651/9700 zu melden. Zudem weist die Exekutive (das gilt auch für Österreich) darauf hin, dass nach Verursachen eines Unfalls das bloße Hinterlassen eines Zettels an der Windschutzscheibe ohnehin nicht ausreiche, sondern die Polizei verständigt werden müsse, wenn der Halter des Unfallgegners nicht vor Ort sei.