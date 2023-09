Bad Reichenhall: Urlauber bei Bergtour von App fehlgeleitet - er geriet in für ihn zu schwieriges Gelände

13 Einsatzkräfte der Bergwachten Bad Reichenhall und Teisendorf-Anger und die Besatzung des Traunsteiner Rettungshubschraubers "Christoph 14" retteten Sonntagabend einen 24-jährigen Urlauber aus Hessen, der am Hochstaufen ungewollt von seiner Handy-App fehlgeleitet über den alpinen Goldtropfsteig abgestiegen war, In 1300 Metern Höhe war der Urlauber im schwierigen alpinen Gelände dann überfordert und kam letztlich nicht mehr weiter.

Der junge Urlauber war laut Presseaussendung des Bayerischen Roten Kreuzes über die Steinernen Jager zum Reichenhaller Haus aufgestiegen. Er hatte sich beim Hüttenwirt extra noch erkundigt, wie er am einfachsten ins Tal zurückkomme, wobei er dann eigentlich auch auf dem Normalweg über die Bartlmahd absteigen wollte. Tatsächlich wurde er von seiner Handy-App aber an der Abzweigung hinab zur Goldtropfwand (fehl-)geleitet - auf dem steilen und ausgesetzten Steig rutschte er vorsichtshalber immer wieder sitzend hinab und schürfte sich dabei auf. Der 24-Jährige merkte zusehends, dass ihn die Verhältnisse überfordern, weshalb er schließlich kurz nach 17.30 Uhr in rund 1.300 Metern Höhe in der Querung knapp oberhalb des Wandbuchs aus Angst weder vor noch zurückkonnte und über Notruf Hilfe anforderte.



Bergretter stiegen zum 24-Jährigen ab und brachten ihn seilgesichert talwärts

Die Besatzung des Traunsteiner Rettungshubschraubers setzte zunächst ihren Notarzt mit der Winde am Steig beim Patienten ab. Eine Bergung des 24-Jährigen mit dem Heli war letztlich nicht möglich, weshalb der Einsatzleiter eine bodengebundene Rettung organisierte: Vier Einsatzkräfte der Bergwacht Teisendorf-Anger stiegen zu Fuß auf und der Hubschrauber setzte noch vier weitere Bergretter an der Einsatzstelle und am Wandbuch ab. Diese führten den 24-Jährigen dann gemeinsam in den steilen Abschnitten seilgesichert talwärts und schließlich zurück zum Parkplatz. Von dort konnte der junge Hesse mit seinem eigenen Auto zur Urlaubsunterkunft zurückfahren. Die insgesamt 13 ehrenamtlichen Bergretter waren bis Sonntag um 21 Uhr im Einsatz.