Bad Vigaun: 37-Jähriger bei Waldarbeiten von Ast erschlagen

Bei einem Forstunfall in Bad Vigaun wurde am Montagnachmittag ein 37-jähriger Mann tödlich verletzt.

In Bad Vigaun (Tennengau) hat sich am Montagnachmittag ein tödlicher Forstunfall ereignet. Ein 37-jähriger Mann war bei Baumfällarbeiten in seinem Wald von einem herabfallenden Ast getroffen worden. Zeugen des Unfalls alarmierten die Rettung. Wie die Polizei berichtete, blieben die Reanimationsversuche der Einsatzkräfte aber erfolglos. Der Notarzt eines Rettungshubschraubers konnte nur mehr den Tod des Mannes feststellen.