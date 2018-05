Bad Vigaun bekommt sein eigenes Bier

Zwei Vigauner Hobbybrauer bauen ihre Leidenschaft für Biere sukzessive aus - das Gewerbe ist schon angemeldet, seit Anfang Mai dürfen sie für ihr Weißbier sogar das Gemeidnewappen nutzen.

Spezialitätenbiere aus kleinen Brauereien sind schon seit einigen Jahren ein starker Trend - der nun in Bad Vigaun eine ganz eigene Blüte treibt: Dort haben Roland Hallinger und Georg Hagn im September 2017 ihr "Rolbrettbräu" als Gewerbe angemeldet. Mittlerweile sind sie bereits in allen gastronomischen Betrieben Vigauns (außer im Café Kurzentrum) und im Nah&Frisch-Markt gelistet und am 1. Mai bekamen sie von der Gemeinde die offizielle Erlaubnis, das Gemeindewappen im Logo ihres neuen Weißbieres "Weißer Gauner" zu führen.

"Der erst Sud war nicht so schlecht, also haben wir weitergetüftelt"

"Na ja, manche kaufen sich in der Midlife-Crisis ein fesches Auto, wir stecken unser Geld halt ins Bierbrauen", schmunzelt Georg Hagn. Er und Hallinger kennen sich seit Kindertagen, hauptberuflich sind die beiden 41-Jährigen eigentlich Techniker, aber seit rund drei Jahren widmen sie sich daneben mehr und mehr der Bierbrauerei. "Es ist eigentlich aus einer Gaudipartie entstanden", sagt Hallinger. "Der erste Sud war nicht so schlecht, wir haben von Freunden gutes Feedback bekommen und dann einfach weitergetüftelt." Zudem absolvierte er den Biersommelierkurs im Hofbräu Kaltenhausen.

Gebraut wird in Bayern und Tirol

Die Rezepturen für ihre Biere entstehen in Georg Hagns Elternhaus (daher auch "Rolbrettbräu" - Rol für Roland Hallinger und Brett für den Vulgonamen des Hagn-Hauses, Brettstein). Aktuell tüfteln Hallinger und Hagn an einem Zwicklbier. Schon bisher gibt es das Spezialbier "Mädchen" , ein malzbetontes Vollbier mit 6,5 % Alkohol, sowie das erwähnte "Weißer Gauner"-Weißbier. 100 Hektoliter des neuen Weißbiers haben sie bei der Brauerei Wieninger im bayerischen Teisendorf gebraut, 70 Hektoliter vom "Mädchen" im Huberbräu in St. Johann in Tirol.

Startschuss mit einem "Frauen-Bier"

",Mädchen' haben wir es deshalb genannt, weil es aufgrund seines malzigen Charakters auch von Frauen gern getrunken wird, die sich sonst eher weniger für Bier begeistern", sagt Hallinger. "Der Bierpapst Conrad Seidl hat einmal gesagt: ,Du kannst keine Brauerei mit einem normalen Bier eröffnen.' Unser ,Mädchen' ist so normal, dass es schon wieder abnormal ist, nur vier Zutaten, traditionelle unfiltrierte Brauweise, keine Zusatzstoffe und zwei Monate Gär- und Lagerzeit, sodass der ursprüngliche Biergeschmack erhalten bleibt."

Künftig wollen sie sich einen Markt aufbauen und hoffen, bei weiteren Wirten unterzukommen. Zudem veranstalten sie alle zwei Wochen Lagerverkäufe, das nächste Mal am 18. Mai (17 bis 21 Uhr, Langgasse 62).