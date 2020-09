Bad Vigaun: Großer Polizei-Einsatz um Aufmarsch der 380-kV-Gegner auf dem Rengerberg

Die Halleiner Bezirkshauptmannschaft hat einen Protest der 380-kV-Gegner untersagt. Davon ließen sich die Aktivisten aber nicht beeindrucken und marschierten auf dem Rengerberg in Bad Vigaun auf - ein Großaufgebot der Polizei steht seit Dienstagfrüh im Einsatz.

Eine "Mahnwache inklusive Demonstrationen und Kundgebungen" für die Natur, auf der Trasse der 380-kV-Freileitung in Bad Vigaun, hatte die IG Erdkabel für diese Woche bei der Bezirkshauptmannschaft Hallein angemeldet. Doch die BH hat die Versammlung untersagt.

Das angekündigte "Aufstellen" der Personen im Wald komme einer Besetzung gleich - mit dem einzigen Zweck, Forst- und Bauarbeiten an der Leitung zu verhindern, argumentiert die Bezirksbehörde in dem am Montag erlassenen Bescheid.

Trotzdem fanden sich Dienstagfrüh etwas mehr als ...