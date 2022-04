Bad Vigaun: In Wohnhaus brach am Ostermontag Feuer aus

Vier Tennengauer Feuerwehren bekämpfen in Bad Vigaun den Brand eines Hauses.

Am Ostermontag kurz vor 10 Uhr ging der Feueralarm in der Landesfeuerwehrzentrale in Salzburg ein. Eine Nachbarin hatte den Brand eines Wohnhauses in Bad Vigaun-St. Margarethen bemerkt. Die Feuerwehren Bad Vigaun, St. Koloman, Hallein und Kuchl hätten das Feuer mittlerweile unter Kontrolle, heißt es seitens der Landesfeuerwehrzentrale. Die Eigentümer müssten erst verständigt werden, dann erst gebe es nähere Informationen.