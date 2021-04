Bad Vigaun: Pkw-Totalschaden für Probeführerscheinbesitzer

Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich in den Abendstunden des 14. April in Bad Vigaun: Ein 18-jähriger Tennengauer Probeführerscheinbesitzer und sein 17-jähriger Beifahrer waren mit einem PKW in Richtung Bad Vigaun unterwegs, als der Wagen auf der nassen Fahrbahn außer Kontrolle geriet, von der Gemeindestraße abkam und seitlich gegen einen Stein in einer Grundstückseinfahrt prallte.

In weiterer Folge überschlug sich das Fahrzeug und kam auf dem Dach zum Liegen. Beide Insassen konnten den Pkw noch aus eigener Kraft verlassen und Hilfe verständigen. Bei dem Überschlag öffneten sich sämtliche Airbags, am Fahrzeug entstand Totalschaden. Ein durchgeführter Alkoholvortest verlief negativ. Die Feuerwehr Bad Vigaun führte die Absicherung der Unfallstelle, die Bergung des Pkw und die Aufräumarbeiten durch, auch das Rote Kreuz stand im Einsatz und brachte die laut ersten Angaben leicht verletzten Insassen ins UKH Salzburg.