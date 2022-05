Bad Vigaun: Radfahrer verletzte Mitarbeiter der Naturwacht im Tauglgries

Die Polizei fahndet im Raum Bad Vigaun seit Montag nach einem unbekannten Radfahrer, der einen Mitarbeiter der Berg- und Naturwacht Verletzungen zugefügt haben soll.

In dem am Montagabend veröffentlichten Polizeibericht steht: "Ein bislang unbekannter Radfahrer verletzte ein 63-jähriges Organ der Berg- und Naturwacht, das gerade bei seiner Aufgabenerfüllung im Europaschutzgebiet im Tauglgries tätig war, am Körper, indem er den Mann mit seinem Fahrrad anfuhr und weiter attackierte."

Das Opfer erlitt diverse Verletzungen. Eine Personsbeschreibung des Verdächtigen lag zunächst nicht vor. Als Tatzeitpunkt wurde jedenfalls Montag, 14.20 Uhr, angegeben.

Mitarbeiter der Berg- und Naturwacht sind ehrenamtlich tätig. Sie "unterstützen die Behörden bei der Vollziehung bestimmter, insbesondere den Naturschutz betreffende Rechtsvorschriften", heißt es in einer Information des Landes Salzburg. Die Wacheorgane dürfen im Rahmen ihrer Tätigkeit auch Identitätsfeststellungen durchführen, sprich: von den von ihnen angesprochenen Personen Ausweise verlangen. "Ihr Hauptaugenmerk richten die Berg- und Naturwachtorgane auf die vorbeugende Aufklärung und Information," heißt es beim Land Salzburg weiter.

Im Tauglgries selbst gibt es strenge Schutzbedingungen zugunsten der Pflanzen- und Tierwelt. So darf unter anderem das Flussbett zwischen 1. April und 31. Juli nicht betreten werden. Berg- und Naturwächter kontrollieren die Einhaltung dieses Verbotes. Laut Auskunft des zuständigen Tourismusverbandes Bad Vigaun gilt im Tauglgries grundsätzlich Radfahrverbot. Entsprechende Hinweisschilder seien angebracht.