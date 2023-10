Bad Vigaun: Zwei Einbrecher von Bewohnern auf frischer Tat ertappt

Am Dienstag kam es im Tennengau und im Pinzgau zu Einbrüchen. In einem Fall wurden die Täter von den Bewohnern auf frischer Tat ertappt.

Am Dienstagabend meldete ein Ehepaar aus Bad Vigaun einen laufenden Einbruch in ihr Einfamilienhaus. Zwei Täter brachen ein Fenster auf und waren in das Wohnhaus eingedrungen. Nachdem die Bewohner und ein Täter im Wohnhaus aufeinandertrafen, flüchteten die beiden Männer. Durch umfangreiche Fahndungsmaßnahmen konnten die beiden albanischen Staatsangehörigen im Alter von 33 und 37 Jahren in der Umgebung festgenommen werden, berichtete die Polizei.

Unbekannte Täter nach Einbruch in Saalfelden

Bislang unbekannte Täter brachen tagsüber am Dienstag in ein Wohnhaus in Saalfelden ein. Die Einbrecher verschafften sich Zutritt ins Wohnhaus, indem sie eine Balkontür aufbrachen. In weiterer Folge wurden im Haus mehrere Räume durchsucht und dabei Schränke sowie Schubladen geöffnet. Während der Tathandlung wurden der oder die Täter vermutlich gestört und verließen deshalb - ohne Wertgegenstände an sich zu nehmen - unbemerkt den Tatort. Die Höhe des entstandenen Sachschadens an der Balkontür konnte bislang nicht ermittelt werden.