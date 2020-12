Badehütte am Wolfgangsee - "Bei 600.000 war für mich dann Schluss"

Die einzigartige Versteigerung einer alten Badehütte am Wolfgangsee für 755.000 Euro zeigte: Ein privater Seezugang ist Goldes wert.

Die denkwürdige Versteigerung einer baufälligen Badehütte auf Holzpfählen im Wolfgangsee in St. Gilgen, die mit einem Zuschlag von 755.000 Euro für eine rumänische Staatsbürgerin geendet hat, ist nach wie vor Tagesgespräch rund um den See. Konrad Laimer aus Strobl war bei dieser Versteigerung am Dienstag am Bezirksgericht in Thalgau dabei. Auch er hätte dieses rund 40 Quadratmeter große Superädifikat, ein Objekt auf fremden Grund, gern erworben. "Dass so ein Griss um die alte Hütte war, habe ich nicht erwartet", so ...