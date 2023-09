"BadeInsel" öffnet im Herbst/ Winter wieder das Freibecken

Preissteigerungen haben die Marktgemeinde Tamsweg im Vorjahr zur unliebsamen Maßnahme gezwungen. Am 6. Oktober startet die "BadeInsel" wieder mit Freibecken in die Herbst-/Wintersaison.

Im Winter 2022/23 ist das Außenbecken in der "BadeInsel" in Tamsweg geschlossen geblieben. Grund dafür waren die massiven Preissteigerungen am Energiesektor. Knapp ein Jahr später ist die Ausgangslage eine andere. Geschäftsführer Julius Schmalz: "Im Vorjahr waren die Entscheidungsträger der Marktgemeinde Tamsweg aus Kostengründen gezwungen, die unpopuläre Maßnahme der Schließung des Außenbeckens während der Wintersaison '22/23 mitzuteilen. Mit dieser Maßnahme konnten rund 50.000 Euro eingespart werden und ein Teil der Mehrkosten für elektrische Energie in Höhe von rund 120.000 Euro abgefangen werden."

Aufgrund eines neu verhandelten Stromliefervertrages sowie getätigter Investitionen in die Bädertechnik ergebe sich im Bereich Energieaufwand eine wesentliche Verbesserung: "Die Strompreissenkung beim Arbeitsstrom von 29 Cent pro kWh auf 14,905 Cent ab 1. 1. 2024, die neue Chlorierungsanlage ermöglicht jährliche Einsparungen von rund 15 Prozent wegen der Optimierung des Wirkungsgrades und die Testphase beim Pilotprojekt zur Wiederaufbereitung des Rückspülwassers ist erfolgreich angelaufen und verspricht ein wesentliches Einsparpotenzial bei den Wasser- und Kanalgebühren sowie bei den Heizkosten. Dies ergibt in Summe eine neue Entscheidungsgrundlage", sagt Schmalz.

Bürgermeister Wolfgang Pfeifenberger (ÖVP): "Die ,BadeInsel' ist eine wesentliche Infrastruktur für Einheimische und Gäste - auch wenn es budgetäre Herausforderungen sind. Wir arbeiten fraktionsübergreifend an nachhaltigen Lösungen."

Vizebürgermeister Harald Moser (ÖVP): "Die Schließung im Vorjahr war alternativlos. Es war rückblickend absolut die richtige Entscheidung. Künftig muss es zukunftsweisende Wege geben, um die Infrastruktur finanziell auf breitere Beine zu stellen."

"Der Abgang für die Gemeinde ist enorm."

Vizebürgermeister Helmut Steger (SPÖ): "Es war damals keine leichte Entscheidung für uns. Der Abgang für die Gemeinde ist enorm. Um die Einrichtung dauerhaft abzusichern, braucht es dringend einen Schulterschluss mit Land, Gemeinden und mit dem Tourismus."

Gemeinderat Eduard Egger (FPÖ): "Das Außenbecken ist ein Höhepunkt im Winter. So eine Einrichtung kann man weitum suchen. Jetzt freuen sich alle auf die Wiederöffnung. Die Wichtigkeit, schwimmen zu lernen, sollte man in der Gesamtbetrachtung nicht außer Acht lassen."

Für alle politischen Vertreter steht jedenfalls fest: "Es ist eine Lösung für jetzt. Zur dauerhaften Absicherung braucht es eine breitere Unterstützung."

Erfolgreiche Sommersaison in der "BadeInsel" Tamsweg

Mit rund 41.000 Besuchern erzielte die "BadeInsel" ein sehr erfolgreiches Ergebnis in der Sommersaison 2023: "Gegenüber dem Vorjahr bedeutet das eine Steigerung von rund zehn Prozent und liegt bereits im Bereich der Ergebnisse vor Corona. Gründe dafür waren die durchwachsene Wettersituation sowie eine signifikante Steigerung bei den Eintritten mit der ,LungauCard'. Auffallend war gerade in der heurigen Sommersaison, dass die ,BadeInsel' bei Regenwetter eine der wenigen Schlechtwetteralternativen für Urlauberfamilien im Lungau ist", sagt Schmalz.

Aktuell ist die "BadeInsel" aufgrund der jährlichen Revisionsarbeiten geschlossen. Am 6. Oktober findet die Wiederöffnung statt.