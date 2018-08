Badesaison in Salzburg: Gut, aber nicht rekordverdächtig

Heute, Montag, werden erneut über 30 Grad Celsius erwartet. Damit gibt es den nächsten Badetag. Die Freibäder der Landeshauptstadt Salzburg (im Bild das Leopoldskroner Bad) zählten heuer bereits 200.000 Badegäste. Das ist gut, aber nicht rekordverdächtig. An die 285.000 Besucher aus dem Jahr 2015 werde man heuer nicht anknüpfen können, heißt es aus dem Magistrat. Auch in der zweitgrößten Stadt des Landes, Hallein, läuft die Saison gut. Mehr als 40.000 Besucher kamen bereits ins städtische Schlossbad Wiespach, womit die Zahl aus der Vorsaison übertroffen wurde. Jährlich nutzen um die 55.000 Badegäste das Angebot in Hallein. Bild: SN/ Bild: SN/ Bild: SN/stadt salzburg





Quelle: SN