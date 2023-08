Badeunfall in Hollersbach: 32-Jähriger im Spital gestorben

Am Badesee in Hollersbach kam es zu einem Rettungseinsatz. Ein 32-Jähriger ist dort aus bisher unbekannter Ursache untergegangen.

In Hollersbach kam es am Montag zu einem tödlichen Badeunfall. Ein 32-jähriger Ungar ging laut Wasserrettung im Badesee unter. Die Rettung wurde kurz nach 19 Uhr alarmiert. Der Bademeister verständigte laut Polizei die Einsatzkräfte, als er Mann nicht mehr ans Ufer kam. Der Ungar konnte kurz darauf von den Rettungskräfte im Wasser gefunden und aus zwei Meter Tiefe geborgen werden. Unter Reanimation wurde er ins Spital gebracht, wo er in der Nacht verstarb.