Badgastein: Rotkreuz-Sanitäter halfen Paula auf die Welt

Künftig werden 40 Gesundheits- und Krankenpfleger an der Kardinal Schwarzenberg Akademie ausgebildet. In Schwarzach entsteht der erste akkreditierte Fachhochschul-Standort im Salzburger Innergebirg. Eine …

Chronik

In Eben im Pongau ging am Dienstag eine Garage mit zwei Pkw in Flammen auf. Auch das Haus wurde in Mitleidenschaft gezogen. Die Brandermittler sind vor Ort, wie die Polizei berichtet.