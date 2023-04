Bäder und Attraktionen in Salzburg sperren auf

Die Frühschwimmer im "Lepi" waren pünktlich zur Stelle. Heute starten auch die Schifffahrt am Wolfgangsee und die Schafbergbahn.

Wolfgang Pree stieg am Freitag kurz nach 9 Uhr als Erster ins Sportbecken im „Lepi“ in Salzburg.

Bei trübem Wetter und 10 Grad Celsius Lufttemperatur versammelte sich am Freitag kurz vor 9 Uhr ein Grüppchen Hartgesottener vor dem "Lepi" in Salzburg, um gleich am ersten Tag in die Freibadsaison einzutauchen. Morgendliches Schwimmen im "Lepi" hat Tradition. Für die Frühschwimmerfraktion, zu der mehrere rüstige Pensionistinnen gehören, ist es ein freudiges Wiedersehen.

Als eine der Ersten ging mit ihrer Saisonkarte die 78-jährige Rita Gautsch durch das Drehkreuz. Seit sie 2005 als Diplomkrankenpflegerin in Pension ging, schwimmt sie ...