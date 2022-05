Baggerfahrer grub Panzerminen auf Pool-Baustelle in Alpensiedlung in Salzburg aus

Aufregung hat es am Donnerstagnachmittag an der Johann-Elias-Straße in der Alpensiedlung in Salzburg-Süd gegeben.

Bei Grabungsarbeiten auf einer privaten Swimmingpool-Baustelle förderte der 40-jährige Erdbauunternehmer Stefan Braunegger aus Thalgau mit seinem Minibagger laut ersten Informationen vier Panzerminen zutage. Diese dürften dort wohl während des Zweiten Weltkrieges vergraben worden sein. Nach dem Fund des Kriegsreliktes wurde die Polizei alarmiert und die Arbeiten unverzüglich eingestellt. Spezialisten wurden angefordert, um die brisanten Fundstücke zu bergen. Ob die Minen noch funktionsfähig waren, stand zunächst nicht fest.