Er war zehn Jahre alt, als er den Eltern beim Hausbau half. Seither hat er viel Liebe in den Ausbau gesteckt. Jetzt verliert der 85-Jährige sein Haus.

Adolf Gründl steht neben dem offenen Kamin in dem Zimmer mit den großen Fenstern, die den Blick in Richtung Feuerwehr freigeben. Noch kann er nicht glauben, was mit dem von den ÖBB angestrengten Enteignungsverfahren auf ihn zukommen wird: Er wird ...