Bahnhof Seekirchen-Süd: Bau hat begonnen - Arbeiten vor allem in der Nacht

Seekirchen, das Land und die ÖBB investieren 30 Millionen Euro für einen neuen Bahnhof im Süden der Bezirkshauptstadt.

Im Süden von Seekirchen entsteht eine neue Anbindung an die Bahnverbindung nach Salzburg. Die ÖBB, das Land Salzburg und die Bezirkshauptstadt Seekirchen investieren 30 Millionen Euro für den neuen Verkehrsknotenpunkt im Flachgau.

Im Dezember 2024 soll der Bahnhof in Betrieb gehen. Vor der neuen Haltestelle entstünden 100 überdachte Stellplätze für Fahrräder und 20 Parkplätze für Mopeds, heißt es von den ÖBB. Zudem wird eine Park-and-ride-Anlage mit 160 Autostellplätzen gebaut. Der Parkplatz soll von der Obertrumer Landesstraße aus erreichbar sein.

Auch die regionalen Buslinien würden die neue Haltestelle zukünftig ansteuern und so dafür sorgen, dass das Angebot an öffentlichen Verkehrsmitteln zusätzlich gestärkt werde, informieren die ÖBB in einer Aussendung.

Neuer Bahnhof Seekirchen-Süd: Bauarbeiten auch in der Nacht und an Wochenenden

Mit dem Bau des neuen Bahnhofs verliert Seekirchen den Übergang in der Anton-Windhager-Straße. Stattdessen werde ein Tunnel für Fußgänger und Radfahrerinnen als Verbindung zwischen den Ortsteilen dienen. Zudem wird eine neue Lärmschutzwand im Bereich der jetzigen Eisenbahnkreuzung gebaut.



Gebaut werde auch in der Nacht und an den Wochenenden. Diese seien unvermeidbar, sagt Judith Engel, Vorständin der ÖBB-Infrastruktur AG. "Die Planung von Logistik und Bauablauf ist uns sehr wichtig, damit während der Bauzeit alle Fahrgäste und Güter pünktlich ankommen."

Die Arbeiten an der Haltestelle finden an der in Österreich am stärksten frequentierten Bahnstrecke, der Weststrecke, mit etwa 300 Zugfahrten pro Tag statt. Um Einschränkungen im Betrieb und damit Auswirkungen auf die Fahrgäste so gering wie möglich zu halten, werden viele Arbeiten in der Nacht durchgeführt. Umfangreiche bauliche Hilfsmaßnahmen sind laut den ÖBB erforderlich.