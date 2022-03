Bahnte 46-jähriger Salzburger Sexkontakte zu einer 13-Jährigen an?

Der 46-Jährige, bei dem auch eine Vielzahl an kinderpornografischem Material entdeckt wurde, stand am Donnerstag in Salzburg vor Gericht. Er bestritt den Vorwurf der Anbahnung von Sexualkontakten zu dem Mädchen. Der Prozess wurde zur weiteren Beweisaufnahme vertagt.

SN/APA/BARBARA GINDL Symbolbild.