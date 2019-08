Bahntunnel: Auch in Elixhausen regt sich Widerstand gegen Deponie

Bewohner fühlen sich von den ÖBB über das Bauvorhaben "selektiv" informiert.

Läuft alles nach Plan, sollen 2040 die ersten Züge die geplante Strecke zwischen Köstendorf und Salzburg in einem Tunnel zurücklegen. Während sich in den Gemeinden rund um das künftige Nordportal erste Bürgerinitiativen gegründet haben, blieb es in Elixhausen vergleichsweise ruhig. ...