Bahntunnel: Köstendorf pocht auf stärksten Anrainer-Schutz

Im Vorverfahren zur Umweltverträglichkeitsprüfung für die Neubaustrecke Köstendorf - Salzburg hat die Flachgauer Gemeinde zahlreiche Nachbesserungen eingemahnt.

Noch ist die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) für die Bahn-Neubaustrecke Köstendorf - Salzburg nicht gestartet. Im Vorverfahren übermittelte das zuständige Infrastrukturministerium der Gemeinde Köstendorf weit mehr als 1500 Seiten an Antragsunterlagen, um diese auf Vollständigkeit zu überprüfen. "Wir hatten dafür nur vier Wochen Zeit, haben die Unterlagen so weit wie möglich in einem rund 15-köpfigen Gremium geprüft und eine Stellungnahme erarbeitet", sagt Bürgermeister Wolfgang Wagner (ÖVP). Die Gemeinde hat sich dafür juristische Unterstützung durch die Salzburger Rechtsanwältin Sonja Moser gesichert.