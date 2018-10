Bahnverbindung über das "Deutsche Eck" kommende Woche unterbrochen

Die Bahnverbindung über das "Deutsche Eck" - ein wichtiger Korridor für Westösterreich - ist in der kommenden Woche von Montag bis Donnerstagfrüh unterbrochen. Die Deutsche Bahn führt in dieser Zeit Arbeiten an Brücken durch. Dadurch fallen einige Zugverbindungen aus, andere werden über Zell am See umgeleitet oder durch Busse ersetzt, teilten die ÖBB am Donnerstag mit.

SN/robert ratzer Einige Zugverbindungen werden ausfallen.