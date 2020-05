Bahnverkehr durch das Gasteinertal drei Tage unterbrochen

Seit 19. März war die Tauernschleuse zwischen Böckstein und Mallnitz außer Betrieb. Seit Montag fährt sie wieder im gewohnten Stundentakt in jeder Richtung. "Schon die ersten Züge waren gut ausgelastet. Das …

Chronik

Das Gebäude musste am Freitagabend evakuiert werden. Die Hausbewohner konnten aber noch in der Nacht auf Samstag in ihre Wohnungen zurückkehren.