Balancieren in luftiger Höhe: Neue Familien-Kletterparcours am St. Johanner Hahnbaum eröffnet

Mitten durch den Wald führen vier Routen. Eine spezielle Ausrüstung ist nicht notwendig.

Luise (6) und Helena (5) sind mutig: Nach einigen Blicken in die Tiefe balancieren sie in Höhen von bis zu 20 Metern.

Mit dem "JODYs Baumparcours" ist in St. Johann ein neues Kletterhighlight für die ganze Familie entstanden. Am Hahnbaum können ab sofort große und kleine Kletterfreunde klettern, hangeln und balancieren. In St. Johann ist man mit dem neuen Parcours einem Trend gefolgt, denn Hochseilgärten, Waldparks oder Abenteuerspielplätze erfreuen sich immer größerer Beliebtheit.

SN/sw/riedler Luise ...