Bald 500 Coronavirus-Infektionen in Salzburg

Die Zahl stieg Mittwochfrüh auf 480 Erkrankte im Bundesland. 26 Patienten befinden sich derzeit in Krankenhäusern - sechs sind auf der Intensivstation.

Die Zahl der Coronavirus-Erkrankten ist mit Mittwochfrüh (Stand: 8 Uhr) auf 480 gestiegen. Innerhalb von 24 Stunden ist das ein Anstieg um 67 Personen, informierte das Land Salzburg. Was die Bezirke betrifft, so ist nach wie vor der Pongau am stärksten betroffen. Dort werden aktuell 171 Infizierte gezählt. 122 sind es im Pinzgau, 83 in der Stadt Salzburg, 64 im Flachgau, 29 im Tennengau und elf im Lungau.

Fünf Personen sind bereits wieder genesen, 14 ursprünglich infizierte Urlauber abgereist. 26 Patienten werden derzeit im Krankenhaus behandelt, sechs davon auf der Intensivstation.

Die Auswertung der Testproben läuft unterdessen auf Hochtouren. In den Salzburger Landeskliniken sind bislang 1512 und im Privatlabor Mustafa/Richter 1784 Proben getestet worden.

Quelle: SN