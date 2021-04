Bald in einer Hotellobby in Bad Ischl: Kutsche aus "Sissi"-Filmen um 106.550 Euro versteigert

Der Schätzwert der Kutsche wurde um ein Vielfaches übertroffen. Künftig wird sie die Hotellobby des künftigen Vier-Sterne-Hotels Grand Elisabeth in Bad Ischl zieren.

Bei einer Onlineversteigerung des Dorotheums Salzburg ist am Donnerstag eine rund 120 Jahre alte Kutsche um 106.550 Euro versteigert worden. Mit der um 1900 gebauten Karosse aus der Privatsammlung Schloss Fuschl war die Schauspielerin Romy Schneider in der "Sissi"-Trilogie als Kaiserin unterwegs gewesen. Wie das Auktionshaus mitteilte, wurde der Schätzwert - er lag bei 5000 bis 7000 Euro - deutlich übertroffen.

Die Kutsche findet in Zukunft ihren Platz in der Hotellobby mitten im Zentrum von Bad Ischl. Denn: Käufer des Landauers aus den "Sissi"-Filmen ist die Errichtergesellschaft des künftigen Vier-Sterne-Hotels Grand Elisabeth. Die für das Hotelprojekt verantwortlich zeichnenden Unternehmer Herbert Ackerl (Anima Beteiligungs GmbH), Josef Öhlinger (Kieninger Bau GmbH) und Familie Zauner (Konditorei Zauner) freuen sich, dass damit ein Stück Filmgeschichte nach Bad Ischl gebracht wird.

SN/hinterwirth Die Hotellobby des künftigen Hotels in Bad Ischl soll 500 Quadratmeter groß werden. Die „Sissi“-Kutsche wird dort ausgestellt werden.

"Ein bisschen teurer als gedacht ist die Kutsche dann doch geworden", sagt Unternehmer Herbert Ackerl auf SN-Anfrage. Das Hotel ist derzeit in Bau, im Juni 2023 soll es seine Pforten öffnen. "Mit diesem Stück Filmgeschichte glauben wir Eingang in alle Reiseführer und Reiseberichte zu finden. Auch über soziale Medien wie zum Beispiel Instagram werden derartige Fotomotive in die ganze Welt getragen." Die Kutsche soll ein beliebtes Fotomotiv der künftigen Hotelgäste werden. Die Ersteigerung des Filmrequisits sei am Donnerstag deshalb keine spontane Entscheidung gewesen, sagt der neue Besitzer. "Das war geplant. Natürlich haben wir die Kutsche auch aus Marketinggründen gekauft."

SN/hinterwirth Das Hotel Grand Elisabeth soll im Juni 2023 in Bad Ischl eröffnet werden.

Kutsche soll die Hotellobby schmücken

Der neue Besitzer spricht von einer Jahrhundertgelegenheit. Die Kutsche wird nach Eröffnung des Hotels in der 500 Quadratmeter großen Hotelhalle zu finden sein und für Feierlichkeiten wie Hochzeiten und Jubiläen zur Verfügung stehen. In der kommenden Woche werden die neuen Besitzer die Kutsche im Dorotheum in Salzburg abholen. Die Kutsche sei zwar bereits restauriert, "wir werden sie aber noch herrichten lassen", sagt Ackerl.

Auch Philipp Zauner, der Geschäftsführer der k. u. k. Hofzuckerbäckerei in Bad Ischl, zeigt sich begeistert: "Da Bad Ischl als Schauplatz vieler Szenen der 'Sissi'-Verfilmung diente, schließt sich mit der Rückkehr der 'Sissi'-Kutsche für mich ein Kreis. Gleichzeitig sind wir als ehem. k. u. k. Hoflieferant natürlich der Tradition und Geschichte sehr verbunden, deshalb freut es mich außerordentlich, dieses Schmuckstück schon bald im Entree des Grand Elisabeth im Zentrum von Bad Ischl präsentieren zu können."

Kutsche um 1900 gebaut

Bei dem Gefährt handelt es sich um einen sogenannten Landauer aus wahrscheinlich belgischer Produktion - einen herrschaftlichen Reisewagen mit für damalige Verhältnisse komfortabler Ausstattung: Die Kutsche verfügt etwa über ein blattgefedertes Eisenfahrgestell, eisenbeschlagene Eschenholz-Sprossenräder, eine vulkanisierte Gummibereifung und einen Hartholzaufbau mit viersitzigem Vis-à-vis-Fahrgastraum mit lederbespanntem Verdeck. Auf der Rückseite ist eine Reisekoffertruhe mit Riemen fixiert. Und es gibt Halterungen für seitlich aufsteckbare Petroleumlaternen.

SN/dorotheum Der Schätzwert der Kutsche lag bei 5000 bis 7000 Euro.

Der Regisseur der drei 1955, 1956 und 1957 erschienenen "Sissi"-Filme, Ernst Marischka, hatte als Drehort für seine Filme unter anderem das Schloss Fuschl gewählt. Es sollte die tatsächliche Heimat - Schloss Possenhofen am Starnberger See - der späteren österreichischen Kaiserin, der geborenen Herzogin Elisabeth von Bayern, darstellen.