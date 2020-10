Bald Rekord an Infizierten in Salzburg, aber deutlich weniger Patienten als im Frühjahr

Gesundheitsreferent Christian Stöckl (ÖVP) warnt vor dem Erreichen der Kapazitätsgrenzen in den Spitälern. FPÖ-Chefin Marlene Svazek spricht von "Panikmache".

"Wenn das so explosiv, also so exponentiell weitergeht, dann wären wir in etwa zehn bis zwölf Tagen an der Kapazitätsgrenze." Gesundheitsreferent Christian Stöckl (ÖVP) rechtfertigte die jüngsten Maßnahmen mit der steigenden Zahl an Covid-Patienten in den Spitälern. Die FPÖ kritisierte die "Panikrhetorik" der ÖVP. "Unser Gesundheitssystem ist angesichts der Zahlen schlicht nicht am Zusammenbrechen. Ausschlaggebend ist die Zahl der schwer Erkrankten, nicht die Zahl der positiv Getesteten", hieß es von Parteichefin Marlene Svazek.

Tatsächlich liegt die Belegung der ...