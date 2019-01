Ballonfahrer trotzten in Mauterndorf Wind und Wetter

Die neue Ballonwoche in Mauterndorf findet heuer zum vierten Mal statt. Der Auftakt, der "Night Glow" am Sonntagabend, war nichts für Stubenhocker: Der Winter schickte seine kalten und windigen Grüße.

Bis Samstag, 19. Jänner, findet heuer die Ballonwoche in Mauterndorf statt. Der Night Glow ("das Nachtglühen") am Sonntagabend am Flugplatz bildete den Auftakt. Aufgrund des dichten Schneefalls fand es diesmal zwar mit Korb und Brenner statt - aber ohne die Ballone. Wann die 25 internationalen Teams mit ihren Ballonen heuer erstmals in die Lüfte über Mauterndorf aufsteigen können, steht noch nicht fest. Die Meteorologen tippen auf Mittwoch.

Quelle: SN