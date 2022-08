Bande schmuggelte tonnenweise Cannabis über Tarnadresse in Salzburg

Salzburger Kriminalisten verbuchen Erfolg bei Kampf gegen Drogentäter

Das Salzburger Landeskriminalamt hat am Montag einen Ermittlungserfolg nach internationaler Zusammenarbeit bekanntgegeben. Ausgangspunkt war der Fund von 261 Kilogramm Haschisch im April 2021 in einem Lkw in Kufstein (Tirol). Salzburger Kriminalisten ermittelten deshalb, weil die Spedition ihren Firmensitz in Salzburg hatte, wenngleich unter einer Briefkastenadresse.

Hinter dem groß angelegten Schmuggel soll eine serbische Tätergruppe stecken. Der 35-jährige Hauptbeschuldigte wurde im Februar in Bulgarien geschnappt und in der Folge nach Innsbruck ausgeliefert. Bislang verweigerte er die Aussage. Der Prozess gegen ihn beginnt im September. Eine 28-jährige Serbin wurde auf freiem Fuß angezeigt. Nach weiteren Beschuldigten wird gefahndet.

Insgesamt seien im Zeitraum von November 2020 bis April 2021 rund 1800 Kilogramm Cannabisprodukte sichergestellt und etwa 2000 Kilogramm nachgewiesen worden. Die Drogen stammen aus Marokko und waren für Skandinavien bestimmt.