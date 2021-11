Bande soll in Salzburg mehrere Kilo Heroin verkauft haben: Prozess

Fünf Männer, teils bereits schwer vorbestraft, standen am Mittwoch in Salzburg vor Gericht. Hauptfigur im Prozess: Ein Serbe, der sich laut Anklage eine Art Monopol auf den Heroinverkauf in Salzburg verschaffen wollte.

Für Staatsanwältin Elena Haslinger steht fest: Die fünf Angeklagten, die Mittwoch vor einem Schöffensenat saßen, waren in unterschiedlicher Beteiligung Mitglieder einer organisierten Bande, die 2019 und 2020 in Salzburg große Suchtgiftmengen gewinnbringend verkaufte. Veräußert wurde vor allem die harte Droge Heroin, die extrem hohes Abhängigkeitspotenzial hat. Als Haupttäter nannte Haslinger zum Prozessauftakt den Erstangeklagten - einen 37-jährigen, vier Mal einschlägig vorbestraften Serben: "Er hat bereits seit 2015 Drogen mit Gewinn verdealt. Er hatte einschlägige Kontakte nach Wien für den Bezug des Heroins. Erst hat er selbst Schmuggelfahrten nach Wien getätigt, dann hat er Mitangeklagte eingesetzt, die für ihn das Heroin aus Wien holten." Nachsatz der Staatsanwältin zum Serben, der laut Anklage nach der Festnahme eines anderen größeren Dealers "ein Art Monopol" auf Heroinverkauf in Salzburg habe schaffen wollen: "Er hat dann andere als Kuriere beauftragt, um sich nicht selbst die Finger schmutzig zu machen und um nicht selbst erwischt zu werden." Allein der Hauptangeklagte soll 1,7 Kilo Heroin verkauft bzw. weitergegeben haben - an eine Vielzahl von Abnehmern. Er soll mit den Deals 70.000 Euro lukriert haben.

Mitangeklagt waren vier Österreicher: Zwei von ihnen - der 41-jährige Zweit- und der 35-jährige Drittangeklagte - sind ebenfalls erheblich einschlägig vorbestraft. Der 42-jährige Viert- und der 59-jährige Fünftangeklagte hingegen sind bisher unbescholten. Die vier Männer sollen teils für den Serben Heroin aus Wien abgeholt haben, teils bezogen sie dann das Heroin wieder vom 37-Jährigen und verkauften es als Subdealer weiter. Insgesamt, so die Staatsanwältin, gelangten mehrere Kilo der harten Droge sowie auch Kokain und einige Kilo Cannabis zum Verkauf. Die Angeklagten wurden nach intensiver Observierung durch die Polizei im Dezember 2020 verhaftet.

RA Peter Lechenauer, Verteidiger des mutmaßlichen Bandenchefs, betonte gegenüber dem Schöffengericht (Vorsitz: Ilona Schalwich-Mózes), sein Mandant werde sich "überwiegend geständig" verantworten. Ob es tatsächlich eine kriminelle Vereinigung gegeben habe, bezweifelte Lechenauer - ebenso wie die von der Staatsanwältin genannten Verkaufsmengen. Zudem sagte er, sein Mandant sei selbst "schwerst drogenabhängig".

Die Verteidiger der Mitangeklagten - Teresa-Sophie Hofer, Christian Schubert, Georg Wallner und Franz Essl - kündigten zumindest Teilgeständnisse an. Deren Mandanten sollen ihrerseits zwischen 570 Gramm und einem Kilo Heroin weitergegeben haben. Eine wichtige Person in Sachen Drogenanlieferung war offenbar der heroinsüchtige Viertangeklagte, ein Angestellter mit HTL-Fachschulabschluss: Er soll der Einzige mit Auto (und Führerschein) gewesen sein. Unbescholten ist auch der Fünftbeschuldigte. Sein Anwalt Franz Essl: "Mein Mandant ist in sehr schlechtem körperlichen Zustand. Er hat Heroin vor allem selbst konsumiert und viel weniger weiterverkauft, als ihm angelastet wird." - Ein Urteil im Prozess soll am 27. November fallen.