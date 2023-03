Bank und Tankstelle überfallen: Drei Jahre Gefängnis für Tennengauer

Nicht geständiger 33-Jähriger tischte am Salzburger Landesgericht höchst abenteuerlich klingende Erklärungen auf.

Der Überfall auf die Volksbank ereignete sich am 10. Oktober 2022.

Wegen zweier Überfälle - auf eine Tankstelle und eine Bank, beide nahe des Hauptbahnhofs Salzburg - wurde Montag am Landesgericht einem Tennengauer (33) der Schöffenprozess gemacht. Konkret soll der Angeklagte, eigenen Angaben nach Absolvent einer höheren Schule und Abbrecher eines Jusstudiums, Ende September 2022 erst eine Mitarbeiterin einer Eni-Tankstelle unter Vorhalt einer Soft-Air-Pistole, die einer echten Waffe täuschend ähnlich sieht, überfallen und um 2890 Euro erleichtert haben. Zwei Wochen später, am 10. Oktober, habe er dann die Volksbankfiliale neben dem Kieselgebäude beraubt. Dies ebenfalls unter Vorhalt der mit Laserpointer ausgestatteten Soft-Air-Pistole. Beute 2400 Euro. Der Täter musste damals jedoch seine Waffe fallen lassen, nachdem ihn ein couragierter Bankkunde während des Überfalls von hinten umfasst und seinen Finger hinter den Abzug gesteckt hatte, damit der Täter nicht schießen könne.

Auf die Spur des Tennengauers kam man über Bilder aus Überwachungsvideos zum Banküberfall - seine eigenen Eltern hatten demnach den Angeklagten wiedererkannt. Weiters wurde beim Tennengauer Bargeld in Höhe von 2150 Euro gefunden und die Polizei stellte DNA-Spuren von ihm auf der fallengelassenen Pistole sicher. Dem nicht genug, hatte der Angeklagte am Hauptbahnhof ein Schließfach, in dem sich unter anderem neben einem Rucksack mit mehreren Messern und einer weiteren Pistole auch schriftliche Aufzeichnungen befanden mit einer Liste von Salzburger Banken sowie mit Notizen mutmaßlich zum Ablauf eines Überfalls.

Auch DNA-Spuren vom Angeklagten auf in Bank fallengelassener Pistole

Gegenüber Peter Egger, dem vorsitzenden Richter, wartete der sehr eloquente, die Vorwürfe leugnende Angeklagte mit höchst abenteuerlichen Erklärungen auf. Zur Liste mit den Banken und deren Öffnungszeiten meinte er etwa, dass er diese nur "für Bargeldeinzahlungen" erstellt habe. Die unterschiedlichen Messer wiederum benötige er "fürs Schneiden von Obst, Speck, Käse und Gemüse. Ich verwende da grundsätzlich unterschiedliche Messer". Des weiteren sie die im Schließfach sichergestellte Laserpointer-Pistole "ein Glücksbringer".

Im übrigen tat der wortgewaltige 33-Jährige - er leidet an einer "schizophrenen Persönlichkeitsakzentuierung", war zur Tatzeit aber zurechnungsfähig - im Gerichtssaal auch kund: "Die Kreditinstitute in Österreich sind nicht gut genug kapitalintensiv aufgestellt, als dass ich einen Banküberfall machen würd'."

Der Senat verurteilte den unbescholtenen 33-Jährigen schließlich anklagekonform zu drei Jahren unbedingter Haft (Strafrahmen bei "normalem Raub": ein Jahr bis zu zehn Jahre Haft). Das Urteil ist nicht rechtskräftig - sowohl der Angeklagte als auch Staatsanwältin Ricarda Eder gaben keine Erklärung ab.