Bankomat in Leogang gesprengt - Polizei schnappt Bande aus Rumänien

Vier Bankomaten sind im Vorjahr in Westösterreich (darunter einer in Leogang) von vorerst Unbekannten gesprengt und geplündert worden. Aus den Unbekannten wurden nun drei bekannte Tätverdächtige aus Rumänien. Das Trio sitzt in Haft. Der Schaden beträgt mehr als 40.000 Euro.

Betroffen von den zwischen Mai und Juni 2020 verübten Coups waren Banken in Tirol, Salzburg und Vorarlberg, konkret in Weer, Hopfgarten, Leogang sowie in Bludesch.

Konkret stehen nun die drei rumänischen Staatsangehörige im Alter von 30 bis 43 Jahren im Verdacht, jeweils den an den Außenfassaden der Gebäude montierten Bankomaten mit einem noch nicht klassifizierten Sprengstoff geknackt zu haben.

Alle drei Männer seien mittlerweile festgenommen worden, sagte Katja Tersch, Leiterin des in Österreich ermittelnden Tiroler Landeskriminalamtes den SN.

SN/APA/ZOOM.TIROL Der Coup in Hopfgarten in der Nacht auf Mittwoch, 20. Mai 2020, in Hopfgarten (Tirol).

Der 30-jährige Mann sei in Vorarlberg gefasst worden, aufgrund eines Auslieferungsantrages der Schweiz säße er nun bei den Eidgenossen in Untersuchungshaft. Bei dem Coup im Bludesch konnten die Ermittler DNA-Spuren sicherstellen, dieser ergab in den der Polizei international zur Verfügung stehenden Datenbanken den entscheidenden Hinweis auf die Identität der Gesuchten. Die drei Rumänen sind mithin schon geraume Zeit im Geschäft.

” Bild: SN/APA/BRIGITTE FORSTER Katja Tersch, Leiterin des LKA Tirol Der Ermittlungserfolg ist nicht nur auf die gute Zusammenarbeit der Landeskriminalämter zurückzuführen sondern auch auf die gute internationale Vernetzung.

Die beiden älteren Komplizen gingen der Polizei unmittelbar nach einem Coup in Dänemark ins Netz. Der Aktionsradius der Bande war somit beträchtlich. Die Festnahmen der Verdächtigen erfolgten bereits im Juni des Vorjahres, die kriminalistische Kleinarbeit (Vergleich der Spurenlage an vier Tatorten, Anfragen der österreichischen Ermittler in anderen europäischen Ländern) dauerte in den Folgemonaten an.

Drei der Geldautomaten wurden nach den Sprengungen geplündert, lediglich der Bankomat in Bludesch hielt dem brutalen Zugriff Stand. Über die Summe des erbeuteten Geldes hielt sich die Polizei bedeckt. Bei allen vier Tatausführungen verursachte die Wucht der Explosionen jedenfalls Sachschaden in Höhe von 40.000 Euro an den Gebäuden und den verbauten Gerätschaften. Menschen blieben zum Glück unverletzt.

Beginnend mit den akribischen Ermittlungen zu den Verbindungen der vier Sprengungen in Westösterreich und zeitgleichen Anfragen in europäischen Nachbarländern ergab sich der Verdacht auf die nunmehr tatverdächtigen Personen.

Tersch betonte, dass der Ermittlungserfolg auf die gute Zusammenarbeit nicht nur der in Österreich beteiligten Landeskriminalämter zurückzuführen sei sondern auch auf die gute internationale Vernetzung der Polizeidienststellen.



