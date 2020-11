Banküberfall in Saalfelden schlug auch online hohe Wellen - bis sich der Räuber stellte

Eine Alarmfahndung blieb am vorigen Freitag noch ergebnislos. Doch der Druck durch die Bilder aus der Überwachungskamera wurde offenbar zu groß. Am Sonntagabend gestand der 41-Jährige die Tat.

Knapp 100 Meter Fußweg liegen zwischen der örtlichen Polizeiinspektion und der Bawag PSK in Saalfelden. Diese Distanz war keine Hemmschwelle: Vorigen Freitag wurde die Bank überfallen.

In der ersten Polizeimeldung hieß es: "Ein bislang unbekannter Täter betrat am 13. November 2020 um 15.00 Uhr eine Bankfiliale in Saalfelden. Der bewaffnete Mann bedrohte die Angestellte und forderte die Herausgabe des Geldes. Im Anschluss verließ der Mann mit der Beute die Bankfiliale und flüchtete zu Fuß in unbekannte Richtung. Eine sofortige Alarmfahndung nach dem Täter, auch in den angrenzenden Bundesländern und Bayern, wurde eingeleitet."





Sofortige Polizeikontrollen an vielen Stadtausfahrten

Die Ermittlungen wurden vom Landeskriminalamt Salzburg übernommen, zahlreiche Streifen kamen aus anderen Orten zur Verstärkung, ein Polizeihubschrauber kreiste über Saalfelden, Diensthundeführer rückten mit ihrer Begleitung an. Innerhalb kurzer Zeit wurden auf der Bundesstraße ebenso wie in kleineren Ortsteilen alle von Saalfelden ausfahrenden Autolenker kontrolliert. "So ein Einsatz ist bei uns schon außergewöhnlich, Gott sei Dank nicht alltäglich. Es hat sich gezeigt, wie rasch unser System funktioniert und alle möglichen Kräfte vor Ort gewesen sind", sagt Erwin Eder von der Polizeiinspektion Saalfelden.

Und dennoch: Der Bankräuber dürfte auf seiner Flucht zu Fuß rasch irgendwo untergetaucht sein, die Alarmfahndung verlief im Sand. Die erste Täterbeschreibung lautete: "Mann, ungefähr 180 bis 190 Zentimeter groß, schlanke Statur, zw. 25 und 35 Jahre alt, sprach Dialekt, maskiert mit Mundschutz und Kapuze, bekleidet mit einer blauen Kapuzenjacke und blauer Hose. Er führte eine braune Tasche mit."

Samstagfrüh wandte sich die Polizei mit Bildern aus der Überwachungskamera an die Öffentlichkeit, um Hinweise wurde gebeten. Auch die PN stellten auf ihrer Facebook-Seite die Szenen online. Es zeigte sich eine Stärke von Social Media: Hunderte Personen wollten durch Teilen des Beitrags ein Stück weit mithelfen, mehr als 77.000 Personen hat das Posting mit den Täterfotos erreicht. Schon die Meldung mit der Täterbeschreibung war auf über 30.000 gekommen.

Am Montag verkündete die Polizei: "Nach der Veröffentlichung der Lichtbilder des Täters aus der Überwachungskamera der Bank gingen bei der Polizei zahlreiche und konkrete Hinweise ein. Am 15. November 2020 gegen 22.25 Uhr stellte sich der Täter aufgrund des enormen Fahndungsdrucks in der Polizeiinspektion Saalfelden. Der 41-jährige Pinzgauer übergab den Beamten die beim Überfall verwendet Faustfeuerwaffe sowie das Bargeld in der mitgeführten Banktasche. Bei der anschließenden Vernehmung legte der Pinzgauer ein umfassendes Geständnis ab. Als Motiv für den Bankraub gab er finanzielle Probleme an. Nach den noch durchzuführenden Ermittlungen wird der Festgenommene in die Justizanstalt Salzburg überstellt."