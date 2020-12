Barbara: Der einst so beliebte Vorname ist heute "out"

Kein anderer Namenstag erfreut sich so großer Beliebtheit wie jener der Barbara. Heute werden jedoch kaum noch Babys auf diesen Namen getauft.

"Margareta mit dem Wurm, Barbara mit dem Turm, Katharina mit dem Radl, das sind die drei heiligen Madl." Diesen Spruch über die drei heiligen Jungfrauen kennt Salzburgs Leitende Staatsanwältin Barbara Fischer seit ihrer Kindheit in Oberösterreich. Als bekennende Katholikin habe sie viel für ihre Namenspatronin, die heilige Barbara, übrig, sagt die Juristin. Wie jedes Jahr am 4. Dezember bekommt Fischer zum Namenstag von ihrem Mann Kirschbaumzweige geschenkt. Die Blüten zu Weihnachten seien ein Symbol der Erlösung.

Wie viele andere Barbaras kennt Fischer auch die weltliche Bedeutung, die den Zweigen oft nachgesagt wird. Heißt es doch, dass jemand in der Familie heiraten wird, wenn die Zweige bis zum Heiligen Abend blühen. "In meinem Fall stimmt das sogar. Nachdem mir mein Mann im Sommer den Heiratsantrag gemacht hatte, haben die Zweige zu Weihnachten zum ersten Mal geblüht", erzählt Fischer mit einem Augenzwinkern. Jedenfalls sei der Namenstag in ihrer Familie stets das wichtigere Fest gewesen als der Geburtstag.

Das hat auch die Politikwissenschafterin Barbara Wolf-Wicha so erlebt. "Vor allem für meine Mutter war der Namenstag viel bedeutsamer als der Geburtstag." Einmal habe ihr Vater den Fauxpas begangen, den Namenstag seiner Frau Rudolfine zu vergessen. Nach vergeblichem Warten auf die Glückwünsche ließ sie eine unmissverständliche Bemerkung fallen, die den Vater veranlasste, umgehend in die Blumenhandlung zu eilen und Hortensien zu kaufen. "Wir durften meiner Mutter bis zu ihrem Lebensende nie wieder welche schenken", erzählt Wolf-Wicha. Dass sie auf den Namen Barbara getauft worden sei, sei "fast logisch" gewesen. "Der Name war in der Familie meines Vaters verbreitet, auch meine Taufpatin hieß Barbara."

Ihr Engagement bei den Rotariern führt Wolf-Wicha seit 2017 immer wieder nach Uganda. Dort hatte sie 2019 auch einige Wochen zwischen ihrem Geburtstag am 4. September und ihrem Namenstag am 4. Dezember verbracht. "In Afrika nennen mich alle Barbra, so stand mein Name auch auf der Geburtstagstorte."

Eine lange Tradition hat der Vorname in der Familie von Fotografin Barbara Gindl. Sie stammt ursprünglich aus Wien. "Der Name reicht zurück bis zu meinen Ururgroßeltern." Aus dem Schrebergarten ihrer Vorfahren seien stets die Kirschzweige zum Namenstag gekommen. Die Zeit ab dem 4. Dezember habe sie als Kind immer genossen: "Namenstag, Krampus, Nikolo, das war herrlich." Auch mit der Barbara als Schutzpatronin der Bergleute habe sie sich gut identifizieren können. "Das war in meiner Vorstellung zwar mit Fels, Stein und Dunkelheit verbunden, aber nachdem ich immer sehr gern auf den Berg gegangen bin, stand die heilige Barbara zugleich für etwas, das mir wichtig war."

Große Bedeutung hat der Namenstag stets auch in der Familie der Landtagsabgeordneten Barbara Thöny (SPÖ) aus Saalfelden. "Mein Opa hat mir jedes Jahr Barbarazweige geschenkt." Heuer werde sie erstmals keine bekommen, weil ihr Großvater nun im Seniorenwohnheim lebe. "Kein anderer Namenstag ist wohl so bekannt wie der der Barbara."

Für Vizebürgermeisterin Barbara Unterkofler (ÖVP) ist der 4. Dezember immer ein besonderer Tag. "Meine Mutter denkt immer an meinen Namenstag und überrascht mich mit einem kleinen Geschenk und mit Barbarazweigen." Sie habe zwar selbst seit rund zehn Jahren einen Kirschbaum im Garten. "Er gedeiht aber nicht so gut und hat nicht so viele Zweige, da will ich ihm nicht auch noch welche abschneiden." In ihrer Jugend sei Barbara ein häufiger Name gewesen. "In meiner Volksschulklasse waren wir drei Barbaras." Sie habe immer großen Wert darauf gelegt, dass ihr Vorname nicht mit Babsi oder gar Bärbel abgekürzt werde.

Auch in der Familie von Barbara Brunner hat der Vorname eine lange Tradition. Die PR-Expertin führt ein Büro in Niederalm, das auf Öffentlichkeitsarbeit für Verlage spezialisiert ist. "In der Familie mütterlicherseits war ich die fünfte Barbara, aber eigentlich hätte ich ein Bub werden und Alexander heißen sollen. Während sie ihren Namen aus einer gewissen Fantasielosigkeit heraus bekommen habe, sei er in ihrer Familie auch in der jüngeren Generation immer wieder bewusst vergeben worden.

Zieht man die Statistik heran, ist es allerdings um den Vornamen Barbara schlecht bestellt. Im Bundesland Salzburg werden die Vornamen erst seit 1984 statistisch erfasst. "Nach der Auswertung kommt man zur Erkenntnis, dass dieser schöne Vorname stark an Beliebtheit verloren hat", betont der Chef der Landesstatistik, Gernot Filipp. Es sei davon auszugehen, dass der Name in den Sechziger- und Siebzigerjahren einer der beliebtesten weiblichen Vornamen gewesen sei. "Immerhin lag er 1984 mit 62 neugeborenen Mädchen, die diesen Namen erhielten, noch auf Platz sieben der Rangliste in Salzburg." In Österreich schaffte es Barbara damals sogar auf Platz vier. Danach ging es stetig bergab. So lag der Vorname im Jahr 1990 auf Rang 31 mit 24 Nennungen und im Jahr 2000 auf Rang 46 mit 13 Nennungen. Das war zugleich das letzte Jahr, wo der Vorname in Salzburg unter den Top 50 zu finden war. In den vergangenen Jahren wurde der Vorname dann nur noch in Einzelfällen vergeben. In den letzten zehn Jahren nie öfter als fünf Mal in einem Jahr. 2018 kam eine einzige Barbara hinzu, im Jahr 2019 wurde der Name in Salzburg kein einziges Mal vergeben.