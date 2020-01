Beute im Wert von mehreren tausend Euro hat Donnerstagabend ein unbekannter Einbrecher in Neumarkt am Wallersee gemacht.

Nach Angaben der Polizei waren der oder die unbekannten Täter in ein Einfamilienhaus in der Flachgauer Stadtgemeinde eingedrungen. Dort fielen ihnen 13 Stück Vierfach-Dukaten im Wert von mehreren tausend Euro in die Hände. Weiters konnte durch den Einbruch Bargeld ebenfalls von mehreren tausend Euro erbeutet werden.

Quelle: SN