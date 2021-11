Barmherzige Brüder alarmieren: Krebspatienten müssen warten

Die Situation an Salzburgs Spitälern spitzt sich weiter zu. Nach den Landeskliniken alarmierten am Mittwoch die Barmherzigen Brüder die Landesregierung, dass bei ihnen nicht mehr alle Patienten nach den erforderlichen medizinischen Standards behandelt werden können.

Die Lage an Salzburgs Spitälern ist dramatisch. Wie dramatisch wirklich, veranschaulicht ein Brief der Barmherzigen Brüder an Landeshauptmann-Stellvertreter Christian Stöckl (ÖVP), aus dem klar wird, dass eine harte Triage nicht bevorsteht, sondern bereits gelebte Realität ist. Arno Buchacher, Gesamtleiter der Brüder in Salzburg, bestätigt das Schreiben. Er habe Stöckl darüber informiert, dass man aufgrund der Kapazitäten, die man für Covid-Patienten benötige, Krebspatienten nicht mehr innerhalb der erforderlichen Richtlinien operieren könne.

Friedrich Hoppichler, ärztlicher Leiter der Barmherzigen Brüder, konkretisiert: ...