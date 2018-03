Baseballschläger-Attacke: Laienrichter verneinten Mordversuch

Ein 25-jähriger Pinzgauer weigerte sich in der Nacht auf Dienstag in Saalbach-Hinterglemm seine Taxirechnung zu bezahlen. Der Taxilenker verständigte die Polizei. Daraufhin rastete der Pinzgauer aus, wurde …

Einmotoriges Flugzeug musste von der Feuerwehr mit einem Kran und Hebekissen wieder auf die Räder gestellt werden. Der Pilot blieb unverletzt. Die Feuerwehr Zell am See wurde Sonntagmittag zum Flugplatz Zell …

Politik

Alexander Van der Bellen holte am Freitag seinen 2017 wegen einer Regierungskrise abgesagten Besuch in Zell am See nach. Wie einst Kaiser Franz Josef war er auch auf der Schmittenhöhe. Vor einem Jahr hatte …