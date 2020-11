Projektmanager sind das Salz in der Suppe jeder Großbaustelle. Arnold Schmitzer, Chef von pm1, arbeitete in jungen Jahren sogar für den Papst.

Wenn viel Steuergeld verbaut wird und Schelte vom Rechnungshof droht, tut eiserne Kosten- und Terminkontrolle Not. Hier schlägt dem Projektmanager pm1 immer öfter die Stunde. So hat sich die Bundesimmobiliengesellschaft BIG soeben per Rahmenvertrag die langfristigen Dienste von pm1 bei Universitätsprojekten gesichert. Schon jetzt wacht das in der Rupertgasse beheimatete 30-Mitarbeiter-Unternehmen bei nicht weniger als acht Großprojekten der BIG über die Abwicklung. pm1 mausert sich damit gleichsam zum Bau-Controller der Nation. "Kosten, Termine und Qualität beeinflussen sich wechselseitig, alles spielt sich innerhalb dieses magischen Dreiecks ab", erklärt pm1-Chef Arnold Schmitzer.

Vertrauen der großen Bauherrn ist wie ein Ritterschlag

Das gewachsene Vertrauen der BIG als einem der größten, wenn nicht dem größten Bauherrn Österreichs sei wie ein Ritterschlag für sein Unternehmen, ein Beweis seiner beharrlichen Weiterentwicklung. "Wir können bei den spannendsten Bauvorhaben in ganz Österreich entscheidend dazu beitragen, dass kein Euro Steuergeld unnötig ausgegeben wird. Das treibt meine Mitarbeiter und mich an."

Baumeister Schmitzer wuchs in Elsbethen auf und besuchte die HTL Itzling. Als einer der wenigen Schüler durfte er einem Lehrer auf dessen Privatinitiative nach Castel Gandolfo folgen. "In der Sommerresidenz des Papstes haben wir gegen freie Kost und Logis gemauert und verputzt - die ganzen Osterferien lang. So habe ich mir mit 18 Jahren Rom ansehen können, das war durchaus ein prägendes Erlebnis."

Nach der Matura hatte der heute 58-Jährige das Glück, in die "Jahrhundertbauten" wie Universität, Bundespolizeidirektion, Finanzlandesdirektion oder HTL hinein zu stolpern. Das entfachte seine Leidenschaft für das Projektmanagement - von der er bis heute nicht mehr losgekommen ist. Nach einem Studium des Bauingenieurswesens wagte er 2003 mit 40 Jahren den Schritt in die Selbstständigkeit. Die Projektleitung bei der Salzburg Arena legte den Grundstein für mehr: Haus der Natur oder Mozarteum folgten. Zu den Highlights zählt Schmitzer, Vater von zwei studierenden Kindern, das Justizgebäude Salzburg, den kürzlich in Wien eröffneten Boku-Neubau mit fünf Etagen aus Holz und die Pädagogische Hochschule Tirol in Innsbruck. Aus dem Ein-Mann-Betrieb wurde ein Salzburger Unternehmen mit Niederlassungen in Innsbruck und Wien.

Auf dem Heimmarkt hat pm1 unter anderem das Domquartier und das neue Paracelsusbad abgewickelt. Aktuelle Aufträge sind das Palais Faber an der Rainerstraße, die Volksschule Parsch und ab kommendem Jahr das künftige Landesdienstleistungszentrum beim Hauptbahnhof sowie das Bezirksgericht Flachgau in Seekirchen. Über die Pandemie kommt pm1 noch sehr gut. Schmitzer spricht von einer "sehr guten" Auslastung, derzeit ist kein Mitarbeiter in Kurzarbeit.