Bauarbeiten am "Deutschen Eck" verzögern sich

Die Streckensperre zwischen Salzburg und Kufstein muss um einen Tag verlängert werden.

Wie die ÖBB am Mittwoch bekanntgaben, kann die Strecke wegen einer unerwarteten Verzögerung bei den Bauarbeiten der Deutschen Bahn erst am 2. November freigegeben werden - einen Tag später als geplant. Damit bleibt das "Deutsche Eck" auch am Donnerstag gesperrt. Die Zusatzkapazitäten auf der Weststrecke zu Allerheiligen bleiben weitgehend bestehen.

Augfrund der Verzögerungen können bis Freitag keine ÖBB Railjets auf der Weststrecke über den Korridor zwischen Salzburg und Kufstein verkehren. Es kommt zu Umleitungen und Ersatzverkehren mit Bussen. Anschlusszüge können in dieser Zeit vielfach nicht erreicht werden.

Die Auswirkungen für den 1. November im Detail:

• Railjets in die Schweiz (und retour) werden über Zell am See umgeleitet.

• Railjets nach Bregenz (und retour) werden im Schienenersatzverkehr mit Bussen zwischen Salzburg und Wörgl geführt.

• Nightjets in Richtung Wien (und retour) werden über Zell am See umgeleitet.

• Nightjets zwischen Rom und München fallen zwischen Salzburg und München aus. Eine Ersatzbeförderung ist eingerichtet.

• Alle Züge Richtung München können am 1.11.2018 nicht über Passau geleitet werden und enden daher in Freilassing. Zwischen Freilassing und Rosenheim hat die Deutsche Bahn einen Schienenersatzverkehr mit Bussen eingerichtet.

Reisende in den über Zell am See umgeleiteten Railjets und Nightjets müssen mit ca. 70-90 Minuten Reisezeitverlängerung rechnen. Reisende, die den Schienenersatzverkehrsbus zwischen Salzburg und Wörgl benützen, müssen mit einer Reisezeitverlängerung von mindestens einer Stunde rechnen, berichteten die ÖBB.

Quelle: SN