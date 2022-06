Bauarbeiten auf dem Kirchendach stören Turmfalken in Salzburg-Mülln nicht

Vier Junge sind vor rund einem Monat in der Brutnische im Kirchturm geschlüft. Drei von ihnen üben schon das Fliegen.

Eine wettergeschützte Nische im Turm der Pfarrkirche in Salzburg-Mülln dient Turmfalken seit vielen Jahren als angestammter Brutplatz. Um den 23. Mai sind vier Junge geschlüpft. Ornithologin Christine Medicus gelang am 22. Juni eine Aufnahme, auf der alle vier Jungvögel zu sehen sind. "Drei Junge sind schon ausgeflogen und üben bei Flügen zwischen Kirchturm und Bäumen auf dem Müllner Hügel ihre Fähigkeiten", sagt sie. Die Jungen lernen in den nächsten Wochen, selbst Mäuse zu jagen.

Seit Ende Mai wird ...