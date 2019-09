Bauarbeiten haben begonnen: Tauernautobahn zwischen Puch und Hallein drei Nächte gesperrt

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch hat die Asfinag mit dem Neubau der Brücke über den Almbach zwischen Puch und Hallein begonnen. Die Tauernautobahn (A10) wird daher in drei Nächten zwischen 22 Uhr und 5 Uhr Früh gesperrt.

Der Neubau der Brücke über den Almbach knapp vor der Anschlussstelle Hallein hat in der Nacht auf Mittwoch, 11. September begonnen. In einem ersten Schritt werden in drei Nächten 70 Tonnen schwere und bis zu 45 Meter lange Stahlträger mit Betonfertigteilen eingehoben.



In den Morgenstunden des Freitags sollen alle sechs Träger der neuen Stahlverbundbrücke richtig liegen, sodass weitere Arbeiten für Tragwerk und Fahrbahn ohne Verkehrssperren starten können. Der Brückenneubau soll dann in knapp zwei Monaten abgeschlossen sein.



Quelle: SN