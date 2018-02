Es kam zu einer meterhohen Fontäne. Einige Pkw wurden durch umherfliegende Steine leicht beschädigt.

Bei Grabungsarbeiten in der Auerspergstraße in der STadt Salzburg beschädigten Arbeiter eine private Löschleitung, die daraufhin platzte. Die Wasserfontäne schoss knapp zehn Meter in die Sie Salzburg AG schaltete das Wasser ab, der Schaden wurde behoben. Verletzt wurde dabei niemand, jedoch wurden einige Pkw durch umherfliegende Steine leicht beschädigt.

(SN)